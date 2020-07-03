Kırklareli'nde bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi
Kırklareli'nde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
03.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:54
Kırklareli'nde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akalar Mahallesi Dereköy yolu mevkisinde Halit Coşan'a ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin, yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA