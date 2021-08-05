Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı
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Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir arıcıyı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir arıcıyı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Lüleburgaz Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karaağaç köyünde gezgin arıcı Ahmet Çakırlar'ın 22 Temmuz'da ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, Büyükkarıştıran beldesi kırsalında ayçiçeği tarlasında yakalanan K.G'nin (69) işlemleri tamamlandı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen K.G, adliyeye götürüldü.

Cinayet şüphelisi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin kolluk ve savcılık sorgulamasında cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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