Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 12 bin Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki ayçiçeği tarlasında 12 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki ayçiçeği tarlasında 12 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karahalil beldesinin Tekkavak mevkiinde bir ayçiçeği tarlasında kendiliğinden yetiştiği belirtilen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.
Bölgede yapılan incelemede 30-120 santimetre boylarında 12 bin kök Hint keneviri tespit edildi.
Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti.
Tarla sahibi, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran