Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlasında 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlasında 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği ekili bir tarlada kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.
Bölgede yapılan incelemede 40-200 santimetre boylarındaki 105 bin kök Hint keneviri tespit edildi.
Ekipler, kenevirleri olay yerinde yakarak imha etti.
İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahibinin ifadesine başvuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop