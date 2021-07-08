Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlasında 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlasında 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği ekili bir tarlada kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan incelemede 40-200 santimetre boylarındaki 105 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevirleri olay yerinde yakarak imha etti.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahibinin ifadesine başvuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş İbrahim Selim Melisa Döngel Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Erol Bulut Mesut Özil Salih Uçan Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 105 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 16:37:21. #1.14#

title