Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 151 bin Hint keneviri ele geçirildi
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Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 151 bin Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 151 bin Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında 151 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında 151 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kadıköy köyü Murat Çatağı mevkisinde ayçiçeği tarlalarında kendiliğinden yetiştiği belirtilen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan incelemede 50 santimetre boylarında 151 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti.

İki tarla sahibi, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 151 bin Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
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