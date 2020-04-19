Kırklareli'nde av koruma ve kontrol faaliyetleri
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Orman İşletme Müdürlüğü, Kırklareli, Vize, Güncel

Kırklareli'nde av koruma ve kontrol faaliyetleri

Kırklareli'nde av sezonu dışında avlandığı tespit edilen 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

19.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:34
Kırklareli'nde av koruma ve kontrol faaliyetleri

Kırklareli'nde av sezonu dışında avlandığı tespit edilen 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, Vize Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde yaptığı denetimlerde, Kıyıköy beldesinde av sezonu dışında avlanan 2 kişiyi tespit etti.

İki avcı hakkında işlem başlatılarak, idari para cezası kesildi.

DKMP Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Denetimlerde sezon dışı avlanan 2 avcı hakkında işlem yapıldığını aktaran Deniz, kaçak avcılıkla mücadelenin süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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