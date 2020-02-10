Kırklareli'nde ATM önünde çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
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Kırklareli'nde ATM önünde çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, ATM (otomatik para çekme makinesi) önünde bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

10.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:49
Kırklareli'nde ATM önünde çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

'nin ilçesinde, (otomatik para çekme makinesi) önünde bir kişinin yaralandığı bıçaklı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tulumba Caddesi'nde bir ATM'de işlem yapan Cenk E. ile Destan K. arasında kavga çıktı. Destan K, Cenk E'yi bıçakla yaraladı.

Banka şubesine sığınan Cenk E. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bıçaklı saldırgan Destan K'nın gözaltına alındığı olay, civardaki bir iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA
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