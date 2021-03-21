Kırklareli'nde "Atlı Dayanıklılık Yarışmaları" yapıldı
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Kırklareli'nde "Atlı Dayanıklılık Yarışmaları" yapıldı

21.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:33
Kırklareli'nde

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen "Atlı Dayanıklılık Yarışmaları", Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen "Atlı Dayanıklılık Yarışmaları", Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Bulgaristan sınırına yakın Istranca Ormanları'nda bulunan Palivor Çiftliği'nde düzenlenen yarışlar öncesinde atlar veteriner kontrolünden geçirildi.

22, 47, 60, 85 ve 100 kilometre kategorilerinde düzenlenen yarışlarda, 56 at binicisi mücadele etti.

Kırklareli, İstanbul, Bursa, Isparta ve Sivas illerinden yarışmaya gelen biniciler, bölgede zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle parkurları tamamlamakta güçlük çekti.

Zorlu parkurlarda yarışan biniciler zaman zaman atlarını dinlendirmek için parkurda yürüdü. Bazı biniciler de derelerde atlarını dinlendirdi.

Renkli görüntülerin sahne olduğu yarışlarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ödül töreninde, bu tür ulusal ve uluslararası yarışmaları önemsediklerini söyledi.

Yarışların düzenli olarak sürdürülmesini istediklerini anlatan Bilgin, "At kültürü bizim atalarımızdan gelen önemli bir kültür" dedi.

Yarışmaları ilgiyle izlediklerini ifade eden Bilgin, gelecek yıllarda daha kapsamlı bir etkinlik planladıklarını kaydetti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise yarışlara ev sahipliği yapmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yarış koordinatörü ve Palivor Çiftliği sahibi Turhan Karaman da yarışların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bundan sonra uluslararası müsabakalar düzenleyeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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