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Kırklareli'nde aşılama çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Sağlık

Kırklareli'nde aşılama çalışmalar devam ediyor En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde aşıya yoğun ilgi. Korona virüsüyle mücadele kapsamından en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla ülke genelinde 83,0 ile 5.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde aşılama çalışmalar devam ediyor

KIRKLARELİ - En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde aşıya yoğun ilgi.

Korona virüsüyle mücadele kapsamından en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla ülke genelinde 83,0 ile 5. sırada yer alan Kırklareli'nde aşılamaya yoğun ilgi gösteriliyor.

Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşısını olan 1. doz aşısını olan Osman Serdar aşıyla kendini daha güvende hissettiğini belirterek herkesi aşı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığını verilerine göre ülke genelinde birinci doz aşı olanların sayısı yüzde 89,94, ikinci doz ise yüzde 79,95.

Öte yandan en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla Edirne yüzde 81,2 ve Tekirdağ 80,4 ile Türkiye ortalaması üzerinde yer alıyor.

Kırklareli'nde aşılama çalışmalar devam ediyor

Kırklareli'nde aşılama çalışmalar devam ediyor

Kırklareli'nde aşılama çalışmalar devam ediyor

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