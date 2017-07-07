Kırklareli'nde Asayiş

Vize ilçesinde bir iş yerinden bir miktar para çalındı.



Alınan bilgiye göre, Kızılağaç köyünde H.E'ye ait kahvehanenin kapısını sert bir cisimle açarak içeriye giren kişi yada kişilerce 250 lira çalındı.



Olayla ilgili çalışma başlatıldı.



Askeri bölgede yakalandı



Kırklareli'nde askeri bölgeye kaçak giren kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda bulunan askeri bölgeye kaçak yollarla giren Ş.Y. yakalandı.



Gözaltına alınan Ş.Y. işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.