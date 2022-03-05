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Kırklareli'nde asayiş

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde asayiş

Kofçaz ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan kişi gözaltına alındı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kofçaz ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Devletliağaç köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Köy Tepesi mevkisinde H.A'yı suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yüksekten düşen kişi yaralandı

Lüleburgaz'da yüksekten düşen işçi yaralandı.

Düğüncülü köyünde evinin çatısını onaran K.A, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, Lüleburgaz, Kaçak Kazı, Güncel, Haberler

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