Kırklareli'nde asayiş

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da arkadaşından emanet aldığı iddia edilen kamyonetle hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Ovacık köyünde bir işletmenin bahçesinde çamura saplanmış halde kamyonet olduğunu gören çalışanlar durumu Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Ekipler yaptığı incelemede, G.Ö'ye ait olduğunu tespit ettiği kamyonet içerisinde işletmeye ait buzdolabı, plastik ve demir malzemelerin bulunduğunu belirledi.

G.Ö'nün ifadesine başvuran ekipler, kamyonetin arkadaşı S.Ö'ye emanet verdiğini öğrendi.

Gözaltına alınan S.Ö. ve beraberindeki N.D ve M.K, kamyonet ile hırsızlık yapmaya çalıştıklarını itiraf etti.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu ele geçirildi

Pehlivanköy'de iki şüphelinin jandarma ekiplerini görünce yola attığı peçetede uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akarca köyünde asayiş kontrolü yapan jandarma ekipleri, G.S ve İ.T'nin panikleyerek peçete attığını fark ederek şüphelileri durdurdu.

Şüphelilerin attığı peçeteyi kontrol eden ekipler, 2 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.