Kırklareli'nde asayiş

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri K.F'nin hesabından terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.

Şüpheli düzenlenen operasyonla Siteler Mahallesi'ndeki evinden yakalandı. K.F'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Hırsızlık şüphelisi çift yakalandı

Babaeski ilçesinde hırsızlık şüphelisi çift jandarma ekiplerince yakalandı.

Sofuhalil köyünde bir fabrikanın bahçesinde kalorifer peteklerinin çalındığı ihbarını alan jandarma komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı incelemede olayı gerçekleştirilen şüpheli Y.S. ile eşi S.S'yi tespit etti.

Olayla ilgili çift gözaltına alındı.

Yüksekten düşen kişi yaralandı

Babaeski ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düğüncülü köyünde evinin bacasını temizlemek için çatıya çıkan M.Ç. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

M.Ç. yakınları tarafından götürüldüğü Babaeski Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.