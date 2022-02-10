Kırklareli'nde asayiş - Haberler
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Kırklareli'nde asayiş

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde asayiş

Babaeski ilçesinde kaçak sigara ve makaron ele geçirildi.

Babaeski ilçesinde kaçak sigara ve makaron ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükmandıra beldesindeki trafik uygulamasında N.Ş. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 8 bin makaron, 2 bin 800 sigara, 2 sigara sarma makinası ve 7 kilogram tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili N.Ş. gözaltına alındı.

Kaçak avlanan kişi yakalandı

Vize ilçesinde kaçak avlanan kişi yakalandı.

Kıyıköy beldesinde bir kişinin izinsiz avlandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Ekipler E.A'nın ormanlık alanda kaçak avlandığını tespit etti. E.A. hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere hazırlanan tutanak Vize Kaymakamlığına gönderildi.

Olayla ilgili E.A'ya ait av tüfeğine el konuldu.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kaçak Sigara, Jandarma, Sigara, Tütün, Güncel, Haberler

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