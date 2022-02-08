Kırklareli'nde asayiş
- Güncelleme:
Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcıkdere köyünde bir fabrikadan demirlerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler şüpheli D.C'nin kullandığı kamyoneti köye yakın bir yerde durdurdu. Kamyonette yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili D.C. gözaltına alındı.
Yüksekten düşen kişi yaralandı
Pınarhisar ilçesinde evinin çatısından düşen kişi yaralandı.
Tozaklı köyünde evinin çatısını onaran V.D. yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaralıyı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.