Kırklareli'nde asayiş - Haberler
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Kırklareli'nde asayiş

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Okçular köyünde A.M'nin bağ evinden güneş panellerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüpheli H.Ş. ve S.M. ekipler tarafından yakalandı.

Yüksekten düşen kişi yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Hamitabat köyünde mantar serasının çatısını temizleyen A.A. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaralıyı Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Okçular, Vize, Güncel, Haber

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