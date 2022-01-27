Kırklareli'nde asayiş - Haberler
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Kırklareli'nde asayiş

AA, Özgün Tiran - Güncel
Kırklareli'nde asayiş

Pınarhisar ilçesinde bir hırsızlık şüphelisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde bir hırsızlık şüphelisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Ataköy köyünde, S.Ü'nün evinin kapısının zorlanarak açılıp 9 bin 400 lira ile 100 avronun çalındığı bilgisine ulaşan ekipler, çalışma başlattı.

JASAT ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti.

Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yüksekten düşen kişi yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Düğüncülü köyünde evinin çatısını onarmak isteyen C.M. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten düştü.

Yaralanan C.M. yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçak kazı yapan kişi yakalandı

Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan kişi gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksicim köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Ceneviz Mağarası mevkisinde H.M'yi suç üstü yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kaçak Kazı, Lüleburgaz, JASAT, Güncel, Haber

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