Kırklareli'nde asayiş
Pınarhisar ilçesinde bir hırsızlık şüphelisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.
LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde bir hırsızlık şüphelisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.
Ataköy köyünde, S.Ü'nün evinin kapısının zorlanarak açılıp 9 bin 400 lira ile 100 avronun çalındığı bilgisine ulaşan ekipler, çalışma başlattı.
JASAT ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti.
Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Yüksekten düşen kişi yaralandı
Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Düğüncülü köyünde evinin çatısını onarmak isteyen C.M. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten düştü.
Yaralanan C.M. yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçak kazı yapan kişi yakalandı
Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan kişi gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksicim köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Ceneviz Mağarası mevkisinde H.M'yi suç üstü yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.