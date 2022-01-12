Kırklareli'nde asayiş

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

Vize ilçesinin Kömürköy köyünde N.B'nin evinden duman çıktığını fark eden komşuları durumu 112'ye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, N.B'nin sobadan sızan gazdan etkilendiğini tespit etti.

N.B. Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yüksekten düşme

Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Düğüncülü köyünde evinin çatısını onarmak isteyen K.L. dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yüksekten düştü.

Yaralanan K.L. yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürdü.

Ev yangını

Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Özerler Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'nde beş katlı bir binanın dördüncü katındaki boş daireden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle dairenin balkonundan içeri girerek yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürüldü.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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