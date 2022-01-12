Kırklareli'nde asayiş - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde asayiş
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

Vize ilçesinin Kömürköy köyünde N.B'nin evinden duman çıktığını fark eden komşuları durumu 112'ye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, N.B'nin sobadan sızan gazdan etkilendiğini tespit etti.

N.B. Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yüksekten düşme

Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Düğüncülü köyünde evinin çatısını onarmak isteyen K.L. dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yüksekten düştü.

Yaralanan K.L. yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürdü.

Ev yangını

Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Özerler Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'nde beş katlı bir binanın dördüncü katındaki boş daireden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle dairenin balkonundan içeri girerek yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürüldü.

Kırklareli'de fırtına çatıları uçurup, ağaçları devirdi; eğitim- öğretime 1 gün ara

Kırklareli'de fırtına çatıları uçurup, ağaçları devirdi; eğitim- öğretime 1 gün ara

 Kırklareli'nde eğitime kar engeli

Kırklareli'nde eğitime kar engeli

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title