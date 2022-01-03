Kırklareli'nde asayiş

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksicim köyünün Ceneviz Mağarası mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, M.Ö'yü suç üstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Askeri yasak bölgede yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Demirköy ilçesinde askeri bölgeye giren üç kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 4. Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri Beğendik köyünde askeri yasak bölgede 3 kişi olduğunu fark etti.

Ekipler M.Ö, H.Ö. ve T.D'yi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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