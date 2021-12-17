Kırklareli'nde asayiş - Haberler
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde asayiş
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyünde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgede çalışma yaptı.

Ekipler, Fas uyruklu kişinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Yakalanan kişi, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Merdivenlerden düşen kişi yaralandı

Lüleburgaz'da üst geçitten geçerken merdivenlerden düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Büyükkarıştıran beldesinde S.G, üst geçitten geçtiği sırada dengesini kaybederek düştü.

Yaklaşık 1,5 metre yüksekten düşerek yaralanan S.G, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

S.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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