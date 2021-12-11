Kırklareli'nde asayiş - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde asayiş
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki otomobilin tavan camına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki otomobilin tavan camına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hasar meydana geldi.

Otomobil sahibi E.G. İnönü Mahallesi İstanbul Caddesi'nde park halindeki otomobilin tavan camının kırık olduğunu fark etti.

Haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri otomobilin içerisinde mermi buldu.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Trafonun yağ ve kablolarını çalan şüpheliler yakalandı

Vize ilçesinde su deposuna ait trafonun yağ ve kablolarını çalan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kömürköy köyünde su deposuna ait trafonun yağ ve kablolarının çalındığını fark eden görevliler durumu Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptığı araştırmada trafonun yağ ve kablolarının O.G, T.S. ve İ.S. tarafından çalındığını tespit etti.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

 ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

 Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title