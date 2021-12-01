Kırklareli'nde asayiş - Haberler
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Kırklareli'nde asayiş

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde asayiş

Babaeski ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Babaeski ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurumlar köyünde bir işletmedeki rafları kontrol eden B.Ç. dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.

Yaralanan B.Ç. Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karantinada olması gereken kişi yakalandı

Pehlivanköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi denetimlerde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanca köyünde sürdürdüğü trafik denetiminde H.K'nın karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Ekipler H.K'ya 3 bin 150 lira ceza verdi. Ardından H.K. filyasyon ekiplerince evine götürüldü.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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