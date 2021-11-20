Kırklareli'nde asayiş

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kişi mantar yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde T.K. ormandan topladığı mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Vize Devlet Hastanesine müracaat eden T.K'nın mantardan zehirlendiği tespit edildi.

Tedavi altına alınan T.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Park halindeki otomobil yandı

Lüleburgaz ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Düğüncübaşı köyünde A.G'ye ait park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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