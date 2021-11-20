Kırklareli'nde asayiş - Haberler
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Kırklareli'nde asayiş

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde bir kişi mantar yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kişi mantar yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde T.K. ormandan topladığı mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Vize Devlet Hastanesine müracaat eden T.K'nın mantardan zehirlendiği tespit edildi.

Tedavi altına alınan T.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Park halindeki otomobil yandı

Lüleburgaz ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Düğüncübaşı köyünde A.G'ye ait park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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