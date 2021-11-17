Kırklareli'nde asayiş

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kişi mantar yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Dolhan köyünde E.İ, ormandan topladığı mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat eden E.İ'nin mantardan zehirlendiği tespit edildi.

Tedavi altına alınan E.İ'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Babaeski ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Büyükmandıra beldesinde, T.E. ve F.E'nin evinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri çifti evlerinde baygın halde buldu.

T.E. ve F.E. 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.

Çiftin tedavisi sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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