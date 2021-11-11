Kırklareli'nde asayiş - Haberler
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Kırklareli'nde asayiş

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde bir işletmeden bakır kablo çalan iki şüpheli suçüstü yakalandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir işletmeden bakır kablo çalan iki şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Koyunbaba köyünde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.H. ve Ş.T'yi işletmenin kablolarını sökerken yakaladı.

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı

Babaeski ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipler H.E'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler H.E'nin idaresindeki otomobili Oruçlu köyünde durdurdu. Otomobilde 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli H.E. gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

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