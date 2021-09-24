Kırklareli'nde asayiş - Haberler
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Kırklareli'nde asayiş

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde asayiş

Babaeski ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 49 litre kaçak içki ele geçirildi.

Babaeski ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 49 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karamesutlu köyü TEM otoyolu gişelerinde uygulama yapan ekipler B.G'nin yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bagajında 49 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili B.G. gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ahmetbey beldesinde T.S'nin evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler şüphelinin evinde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili T.S. gözaltına alındı.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
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