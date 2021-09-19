Kırklareli'nde asayiş

Lüleburgaz'da bir inşaat şantiyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Büyükkarıştıran beldesinde inşaat şantiyesinde görevli H.Y, demir direklerin yerinde olmadığını fark ederek durumu ilçe jandarma komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada çalınan 1300 kilogram ağırlığındaki direklerin şüpheli M.O'nun S.Y'ye ait hurdacıya sattığı tespit edildi.

Şüpheli M.O. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Otları yakan kişi hakkında işlem başlatıldı

Lüleburgaz ilçesinde tarlasındaki otları yakan kişi hakkında işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalı köyünde R.A, tarlasındaki kuru otları yaktığı sırada yangın, etraftaki boş araziye de sıçradı.

R.A, durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekiplerce söndürülen yangında 7 dekarlık otluk alan zarar gördü.

R.A hakkında 2872 sayılı Kanun kapsamında idari işlem başlatıldı.

Sigara içen sürücüye ceza

Babaeski'de araç kullanırken sigara içen sürücüye ceza uygulandı.

Pancarköy köyünde Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş kontrolü sırasında O.K. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Otomobil sürücüsünün araç kullanırken sigara içtiğini tespit eden ekipler, 4207 sayılı Tütün Ürünlerini Zararlarının Önlenmesi Kanunu gereğince 205 lira idari para cezası uyguladı.

Kaçak sigara ele geçirildi

Lüleburgaz'da bir araçta kaçak sigara ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Büyükkarıştıran Jandarma Komutanlığı ekipleri, park halindeki Y.B'ye ait otomobilde arama yaptı.

Aramada, 281 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el konulurken, Y.B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.