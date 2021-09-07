Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nden ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Kırklareli'nden ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yoğuntaş köyünde kesim yapmak amacıyla ağaca çıkan A.B. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen A.B. tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Üzerine ağaç devrilen kişi yaralandı

Demirköy ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İncesırt köyünde kavaklık alanda kesim yapan A.O'nın üzerine ağaç devrildi.

Diğer işçilerin yardımı ile ağaç altından çıkarılarak, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen A.O'nun tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran