Kırklareli'nde asayiş
Babaeski ilçesinde evin balkonundan düşen kişi yaralandı.
Babaeski ilçesinde evin balkonundan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükmandıra beldesinde evinin balkonunda oturan T.Ü. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.
582 kök Hint keneviri ele geçirildi
Babaeski ilçesinde 582 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Düğüncülü köyünde devriye faaliyetlerini sürdüren jandarma ekipleri arazide Hint keneviri olduğunu tespit etti.
582 Hint keneviri ekipler tarafından sökülerek imha edildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran