Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde asayiş
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde hayvan tedavisinde kullanılan ilacı içen kişi zehirlendi.

Kırklareli'nde hayvan tedavisinde kullanılan ilacı içen kişi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy köyünde S.K, su zannederek hayvanların tedavisinde kullanılan ilacı içti.

Bir süre sonra rahatsızlanan S.K, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti.

Tedavi altına alınan S.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kimyasal yaralanması

Kırklareli'nde elindeki boyayı sökmek için kullandığı kimyasal sıvı nedeniyle ellerinde yanık oluşan kişi tedavi altına alındı.

Kızılcıkdere köyünde bir işletmede çalışan C.T, ellerindeki boyayı çıkarmak için bir kimyasal sıvı kullandı.

Bir süre sonra ellerinde yanıklar oluşan C.T, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti.

Yanık tedavisi uygulanan C.T, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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