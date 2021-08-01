Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde 180 saman balyası çalındı.

Kırklareli'nde 180 saman balyası çalındı.

Alınan bilgiye göre, Yündalan köyünde E.Z tarlasındaki saman balyalarının eksik olduğunu fark ederek durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

230 balyadan 180'inin çalındığını tespit eden E.Z, şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Araç yangını

Kırklareli'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy yakınlarında S.A yönetiminde seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

S.A, otomobili durdurarak durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop