Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde asayiş
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde çıkan yangında ceviz ve fındık ağaçları zarar gördü.

Kırklareli'nde çıkan yangında ceviz ve fındık ağaçları zarar gördü.

Babaeski ilçesine bağlı Yeniköy'de B.Ş'nin bağevindeki çöpleri yaktığı sırada çıkan yangın, önce anızlara daha sonra F.Ö'ye ait ceviz ve fındık tarlasına sıçradı.

Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 223 ceviz ve fındık ağacı zarar gördü.

Silahla kendini yaraladı

Demirköy ilçesinde elindeki silah ateş alan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İğneada beldesinde A.İ.B'nin elinde tuttuğu silah ateş aldı.

Elinden ve bacağından yaralanan A.İ.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Demirköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri söz konusu silahı ormanlık alanda buldu.

A.İ.B tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Yüksekten düşme

Lüleburgaz ilçesinde traktör römorkundan düşen kişi yaralandı.

Çengelli köyünde saman yüklü traktörün üzerinde bulunan S.Y, dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yüksekten düştü.

Yaralanan S.Y'yi arkadaşları Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürdü.

S.Y tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çamaşır suyu içen kişi zehirlendi

Lüleburgaz'da su zannederek çamaşır suyu için kişi zehirlendi.

Ovacık köyünde B.K, evinde masanın üzerinde bulunan bardaktaki çamaşır suyunu su zannederek içti.

Lüleburgaz Devlet Hastanesine müracaat eden B.K'nın zehirlendiği belirlendi.

Tedavi altına alınan B.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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