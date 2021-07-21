Kırklareli'nde asayiş

Vize ilçesinde çıkan yangında 100 saman balyası zarar gördü.

Vize ilçesinde çıkan yangında 100 saman balyası zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Müsellim köyünde B.M'ye ait saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangından 100 balya zarar gördü.

Römorktan düşen kişi yaralandı

Babaeski ilçesinde balya topladığı sırada traktör römorkundan düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sofuhalil köyünde M.K, saman balyası topladığı sırada dengesini kaybederek önce römorkun kapağına, ardından yere düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince M.K, Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Hastanesine sevk edilen M.K, tedavi altına alındı.

M.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uyuşturucu ele geçirildi

Vize ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömürköy Yörüktepe mevkisindeki asayiş kontrol noktasına yakın alanda, bir otomobilin camından atılan poşeti fark ederek otomobili durdurdu.

Yapılan incelemede poşet içerisinde 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobil sürücüsü T.A ve otomobilde bulunan O.B ve S.İ, gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop