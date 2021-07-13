Kırklareli'nde asayiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde asayiş
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kepirtepe mevkisinde Hüseyin Zeren yönetimindeki 39 SV 122 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobilden dumanlar çıktığını fark eden Zeren, yol kenarına park ederek durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Ayçiçeği tarlasında 225 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince ayçiçeği tarlasında 225 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde İ.Ç ve Ş.Ö'ye ait ayçiçeği ekili tarlalarda kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Bölgede yapılan incelemede 60-200 santimetre boylarındaki 225 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Jandarma ekiplerince sökülen kenevirler, olay yerinde yakılarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen İ.Ç ve Ş.Ö'nün ise ifadesine başvuruldu.

Karantinada olması gereken kişi piknik yaparken yakalandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, piknik yaparken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balaban köyü Avcı Şevko mevkisindeki piknik alanında denetimde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, piknik yapan vatandaşlara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda bulundu.

Jandarma ekipleri, piknik yapan E.O'nun Kovid-19 pozitif tanısı sebebiyle karantina olması gerektiğini tespit etti.

Karantina ihlalinden dolayı E.O hakkında tutanak düzenlenirken, 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

E.O, filyasyon ekiplerince evine bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Taziye ziyaretine giden HDP'li eski vekilin aracı kaza yaptı! 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Taziye ziyaretine giden HDP'li eski vekilin aracı kaza yaptı! 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Hulusi Akar Muharrem İnce Bülent Kuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Erol Bulut Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde asayiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 11:03:42. #1.15#

title