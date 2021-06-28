Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nde jandarma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uyguladı.
Kırklareli'nde jandarma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uyguladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe, belde ve köylerde denetimlerde bulundu.
Ekipler Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişi hakkında tutanak hazırlandı.
Kısıtlamayı ihlal eden kişilere 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
Buğday tarlasında yangın
Vize ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 1 dekar buğday zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Doğanca köyünde M.C'ye ait buğday tarlasındaki elektrik direğinden kıvılcım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında 1 dekar alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran