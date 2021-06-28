Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde asayiş
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde jandarma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uyguladı.

Kırklareli'nde jandarma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe, belde ve köylerde denetimlerde bulundu.

Ekipler Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

Kısıtlamayı ihlal eden kişilere 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Buğday tarlasında yangın

Vize ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 1 dekar buğday zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Doğanca köyünde M.C'ye ait buğday tarlasındaki elektrik direğinden kıvılcım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında 1 dekar alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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