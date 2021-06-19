Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde asayiş
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alının zanlı tutuklandı.

Lüleburgaz ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alının zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi'nde bir eve hırsız girdiği ihbarını değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelisinin S.T. olduğunu tespit etti. S.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu değerlendirilen kol saati, parfüm, el feneri ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yüksekten düşen kişi yaralandı

Lüleburgaz'da yaklaşık 4 metre yükseklikten kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalı köyünde M.K. evinin çatısını onarırken dengesini kaybederek yere düştü.

M.K. 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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