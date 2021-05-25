Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde asayiş
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Babaeski ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı.

Babaeski ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Düğüncülü köyünde devriye faaliyetlerini sürdüren jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği Ü.E'nin üst aramasında ruhsatsız silah ile şarjör ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Demirköy ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İğneada beldesinde bir inşaatta çalışan C.M. elektrik akımına kapıldı.

Yaklaşık 7 metreden düşen C.M. yaralandı.

Yaralanan işçi 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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