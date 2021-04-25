Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde asayiş
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Vize'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi tedavi altına alındı.

Vize'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Çavuşköy köyünde yaktığı soba sonrası rahatsızlanan E.M, Vize Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen E.M, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Silah ele geçirildi

Babaeski ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sofuhalil köyünde yaptığı asayiş kontrolünde Ş.E yönetimindeki otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobildeki D.G, H.T ve P.S. ile otomobilde arama yaptı.

Aramada, P.S'ye ait olduğu tespit edilen gizlenmiş halde bir silah ve şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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