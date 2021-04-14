Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde asayiş

Pınarhisar'da temizlik malzemelerinden çıkan gazdan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Pınarhisar'da temizlik malzemelerinden çıkan gazdan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynarca beldesinde evinde temizlik yapan H.B, tuzruhu ile çamaşır suyunu karıştırmasının ardından çıkan gazı soluduktan bir süre sonra rahatsızlandı.

Yakınları tarafından Pınarhisar Devlet Hastanesine götürülen H.B, ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan H.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çalıntı malzemeleri satarken yakalandılar

Vize ilçesinde bir bağ evinden çalınan güneş panellerini hurdacıya satarken yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sergen köyünde U.E, Pendopora mevkisindeki bağ evinden güneş panellerinin çalındığını fark ederek durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Jandarma ekipleri bölgede yaptığı çalışmada, şüphelilerin V.Y, B.A. ve G.T. olduğunu belirledi.

Yapılan takip sonucu 3 şüpheli Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir hurdacıya güneş panellerini satarken suç üstü yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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