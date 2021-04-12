Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı.

Kırklareli'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dokuzhöyük köyünde bağ evinde yaktıkları soba sonrası rahatsızlanan H.Ç, E.Ç, M.Ç, B.Ç, İ.Ç, H.Ç. ve B.Ö. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat etti.

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı

Lüleburgaz'da 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Büyükkarıştıran beldesinde bir inşaattan demir çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Şüphelileri tespit eden ekipler, S.K ile C.T'yi yakaladı.

Demirlere el konurken, şüpheliler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop