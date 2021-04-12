Kırklareli'nde asayiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde asayiş

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı.

Kırklareli'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dokuzhöyük köyünde bağ evinde yaktıkları soba sonrası rahatsızlanan H.Ç, E.Ç, M.Ç, B.Ç, İ.Ç, H.Ç. ve B.Ö. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat etti.

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı

Lüleburgaz'da 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Büyükkarıştıran beldesinde bir inşaattan demir çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Şüphelileri tespit eden ekipler, S.K ile C.T'yi yakaladı.

Demirlere el konurken, şüpheliler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Vladimir Putin Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Canan Ergüder Demet Özdemir
Spor Diego Cenk Tosun Necip Uysal Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde asayiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:01:52. #1.16#
title