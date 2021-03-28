Kırklareli'nde asayiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli'nde asayiş

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde asayiş

Lüleburgaz'da yüksekten düşen kişi yaralandı.

Lüleburgaz'da yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutbey köyünde V.A, arkadaşının evinde internet kablosu çektiği sırada dengesini kaybederek merdivenden düştü.

Yaralanan V.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

V.A, tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bıçaklı kavga: 1 yaralı

Pınarhisar'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice köyünde tır sürücüleri A.Ç ile H.Ç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.Ç, cebinden çıkardığı bıçak ile H.Ç'yi yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ç, tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Semih Yalçın Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tülin Özen Binnur Kaya Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde asayiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 11:38:54. #1.16#
title