Kırklareli'nde asayiş

Lüleburgaz'da yüksekten düşen kişi yaralandı.

Lüleburgaz'da yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutbey köyünde V.A, arkadaşının evinde internet kablosu çektiği sırada dengesini kaybederek merdivenden düştü.

Yaralanan V.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

V.A, tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bıçaklı kavga: 1 yaralı

Pınarhisar'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice köyünde tır sürücüleri A.Ç ile H.Ç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.Ç, cebinden çıkardığı bıçak ile H.Ç'yi yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ç, tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop