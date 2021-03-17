Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

17.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:46
Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 kişiye para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Babaeski ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetiminde, maske takmayan vatandaşların olduğu belirlendi.

Bu kişilere toplam 2 bin 700 lira ceza uygulayan ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulundu.

İzinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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