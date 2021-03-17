Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 kişiye para cezası uygulandı.
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 kişiye para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Babaeski ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetiminde, maske takmayan vatandaşların olduğu belirlendi.
Bu kişilere toplam 2 bin 700 lira ceza uygulayan ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulundu.
İzinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop