Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Yüksekten düşen kişi yaralandı
Pınarhisar ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, evinin çatısını onaran A.C. dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Pınarhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran