Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnece beldesinde bir fabrikada soğuk hava deposu üzerinde tamirat yapan A.K, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten düştü.
Yaralanan A.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Silah ele geçirildi
Vize ilçesinde üzerinde silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kışlacık köyünde hareketlerinden şüphelenilen M.C'yi durdurarak üst araması yaptı.
Kemerine sıkıştırılmış halde silah ile 21 mermi ve 3 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.C, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
M.C'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop