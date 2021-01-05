Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

05.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:25
Kırklareli'nde asayiş

Babaeski ilçesinde evinin bahçesinde havai fişek attığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

Babaeski ilçesinde evinin bahçesinde havai fişek attığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükmandıra beldesinde A.S'nin evinin bahçesinden hava fişek atıldığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, A.S'nin hava fişek attığını tespit ederek, 427 lira idari para cezası uyguladı.

Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Lüleburgaz ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki araç yıkama makinesinden para çalan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesindeki bir akaryakıt istasyonundaki araç yıkama makinesi para kutusunun kırık olduğunu fark eden görevliler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla D.Y. ve F.U'yu gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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