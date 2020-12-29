Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde bir ağıldan demir çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Kırklareli'nde bir ağıldan demir çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asilbeyli köyünde D.U'ya ait ağıldan demir çalındığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yapan jandarma ekiplerini fark eden şüpheliler, yaya olarak kaçmaya başladı.

Kovalamacanın ardından şüpheli F.A, M.K. ve E.Ö. yakalandı.

Şüphelilerin topladıkları demirleri bir bölgede istifledikleri tespit edildi.

Ev yangını

Kırklareli'nde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Asilbeyli köyünde A.A'ya ait evin oturma odasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yüksekten düşen kişi yaralandı

Babaeski ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy köyünde budamak için çıktığı ağaçtan düşen M.U. yaralandı.

Yakınları tarafından Babaeski Devlet Hastanesine götürülen M.U'nun sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırca köyünde C.S. sabah uyandığında kendini iyi hissetmeyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.S, Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran