Kırklareli'nde asayiş Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlendiği operasyonda A.E'yi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye ceza uygulandı

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Demirköy ve Lüleburgaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslarla uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA