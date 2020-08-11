Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaydetti.
Kırklareli'nde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaydetti.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyünde Ö.Ü'nün idaresindeki odun yüklü traktör ormanlık alanda devildi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri O.Ü'yü traktörün altından çıkarttı.
Sağlık ekipleri O.Ü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
O.Ü'nün cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Ağaçtan düşen kişi yaralandı
Babaeski ilçesinde erik ağacından düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ertuğrul köyünde erik toplamak için ağaca çıkan Y.K. dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü.
Çevredeki vatandaşlar tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülen Y.K. tedavi altına alındı.
Kaynak: AA