Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde iki ayrı suçtan aranması bulunan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

Kırklareli'nde asayiş
23.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:37

Kırklareli'nde iki ayrı suçtan aranması bulunan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asilbeyli köyünde trafik uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir otomobili durdurarak kontrollerde bulundu.

Ekipler kendisini M.S. olarak tanıtan şüphelinin, kimliğin sahte olduğunu ve şüphelinin H.S. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin "Silahla tehdit ve yaralama" suçlarından aranmasının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Kobratarla mevkisinde düzenlendiği operasyonda Z.Y. ve M.Ç'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA

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