Kırklareli'nde asayiş Kırklareli'nde ormandan topladıkları mantarları yiyen 2 kişi zehirlendi.

Kırklareli'nde ormandan topladıkları mantarları yiyen 2 kişi zehirlendi.

Vize ilçesine bağlı Topçuköy'de S.Ö ve S.Ö, ormandan topladığı mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Vize Devlet Hastanesine müracaat eden iki kişinin mantardan zehirlendiği tespit edildi.

Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın

Kırklareli'nde çıkan yangında 3 dönüm makilik alan zarar gördü.

Eriklice köyünde M.S, bahçesindeki otları biçtiği sırada makineden çıkan kıvılcımların sıçraması sonucu yangın meydana geldi.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, 3 dönüm makilik alan zarar gördü.

İnşaattan hırsızlık

Lüleburgaz'da bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Düğüncübaşı köyünde F.M'ye ait inşaattan demirlerin çalındığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan incelemede, hırsızlık olayını Ö.Y., V.T., H.S. ve B.D'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Ekipler, 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA